ФК "Кайрат" объявил о продлении контракта с казахстанским защитником

Дамир Касабулат. Фото: instagram.com/f.c.kairat/

Алматинский футбольный клуб "Кайрат" официально объявил о продлении контракта с казахстанским защитником Дамиром Касабулатом, передает NUr.KZ со ссылкой на официальный аккаунт команды в Instagram.

Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2025.

"Дамир дебютировал за основную команду "желто-черных" в марте этого года. В минувшем сезоне воспитанник "Кайрата" провел 32 матча во всех турнирах.

Футбольный клуб "Кайрат" поздравляет Дамира с новым контрактом и желает ему дальнейшего прогресса, больших побед и новых достижений вместе с командой",- говорится в сообщении.

Добавим, что по итогам прошедшего сезона алматинская команда финишировала на четвертом месте в КПЛ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2003319-fk-kayrat-obyavil-o-prodlenii-kontrakta-s-kazahstanskim-zaschitnikom/