Юрген Клопп: Месси - величайший футболист в моей жизни

Лионель Месси. Фото: twitter/fifaworldcup

Главный тренер футбольного клуба "Ливерпуль" Юрген Клопп назвал имя лучшего футболиста в своей жизни. По его словам, таковым является аргентинец Лионель Месси, передает NUR.KZ со ссылкой на liverpoolecho.co.uk.

"Поздравляю Аргентину с победой на чемпионате мира. Это было действительно заслуженно, тяжелая игра и после 80 минуты - лучший финал, который я когда-либо видел в своей жизни. Это было совершенно особенное зрелище.

Аргентина заслужила. Я очень рад за них, они долго ждали.

Величайший футболист в моей жизни - это Лионель Месси. То, как он играет в футбол в этом возрасте, должно показать нам, как долго футболисты могут выступать на высшем уровне. Мы не должны бросать слишком рано. Было приятно наблюдать за ним",- сказал Клопп.

Напомним, Аргентина в финале чемпионата мира-2022 оказалась сильнее сборной Франции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2003140-yurgen-klopp-messi-velichayshiy-futbolist-v-moey-zhizni/