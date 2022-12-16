Умер известный сербский футболист и тренер Синиша Михайлович

Синиша Михайлович. Фото: Matteo Ciambelli/DeFodi Images via Getty Images

16 декабря после продолжительной болезни скончался бывший сербский футболист и тренер Синиша Михайлович, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Тwitter-аккаунт журналиста Николо Скира.

Ранее 53-летний специалист был госпитализирован в связи с плохим состоянием из-за лейкемии, которой он болел с 2019 года.

Состояние Михайловича начало резко ухудшаться 10 дней назад.

Напомним, что большую часть игровой карьеры Синиша провел в Италии, где выступал за "Рому", "Сампдорию", "Лацио" и "Интер".

Он дважды становился чемпионом Италии, по три раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны. Также в составе римского клуба становился победителем Кубка обладателей кубков.

В качестве главного тренера он возглавлял такие клубы, как "Болонья", "Катания", "Фиорентина", "Сампдория", "Милан", "Торино" и "Спортинг".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2001870-umer-izvestnyy-serbskiy-futbolist-i-trener-sinisha-mihaylovich/