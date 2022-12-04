Пеле в больнице в тяжелом состоянии. Слова поддержки поступают ему со всего мира

Пеле. Фото: Robert Cianflone/Getty Images

Трехкратный чемпион мира и один из величайших футболистов в истории Пеле находится в больнице в тяжелом состоянии. 82-летний Пеле, которому год назад удалили опухоль, был госпитализирован в Сан-Паулу во вторник, тогда сообщалось, что это был обычный ежемесячный визит.

На прошедшей неделе у Пеле диагностировали респираторную инфекцию, и в пятницу больница Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу сообщила, что его состояние стабильно.

Однако 3 декабря из Бразилии поступили сообщения, которые не были независимо подтверждены Би-би-си, о том, что Пеле более не реагирует на химиотерапию и получает курс паллиативной помощи.

Позже в субботу больница в Сан-Паулу, где он находится, вновь обнародовала сообщение, что Пеле "все еще проходит лечение, и его состояние остается стабильным".

В субботу вечером он обнародовал сообщение, что он "крепок и полон надежды". "Я хочу, что каждый оставался спокоен и позитивен", – написал Пеле в "Инстаграме".

"Молитесь за короля"

Слова поддержки великому футболисту поступают со всего мира.

"Молитесь за короля", – написал нападающий сборной Франции, одна из звезд нынешнего чемпионата мира Килиан Мбаппе.

Трехкратному победителю чемпионата мира в сентябре 2021 года удалили опухоль из толстой кишки, и с тех пор он регулярно проходил лечение.

Выступая в субботу, капитан сборной Англии Гарри Кейн сказал: "Нам очень грустно слышать новости о его болезни, но мы желаем ему здоровья, не только я, но и всея сборная Англии. Он вдохновляет, невероятный человек".

Бывший нападающий Германии, чемпион мира Юрген Клинсманн, выступая в субботу в программе Би-би-си о чемпионате мира, сказал: "Пеле – просто замечательный человек. Выдающаяся личность в мировом футболе. Мы можем просто молиться и надеяться на лучшее, но это очень грустные новости".

Бывший аргентинский защитник Пабло Сабалета добавил в эфире Би-би-си: "Очень печально слышать о Пеле. Он вдохновлял всех нас на поле и за его пределами. Он всегда был великим человеком".

Страна-хозяйка чемпионата мира по футболу Катар продемонстрировала свою поддержку Пеле в субботу, осветив здания надписью "Выздоравливай скорее".

Плакат с надписью "Пеле, выздоравливай скорее". Фото: Simon Bruty/Anychance/Getty Images

Стадион "Лусаи" в Дохе, где 18 декабря пройдет финал чемпионата мира, и башня "Аспайр" рядом со стадионом "Халифа" были украшены фотографиями Пеле в его знаменитой футболке с номером 10.

Первоначально опасения были высказаны в среду, когда телеканал ESPN Brasil сообщил, что Пеле был госпитализирован, а его дочь Кели Насименту заявила, что чрезвычайной ситуации нет.

В пятницу Пеле поблагодарил доброжелателей за хорошее настроение и сказал, что его пребывание в больнице – это обычный визит.

Пеле (его настоящее имя Эдсон Арантис ду Насименту) до сих пор является лучшим бомбардиром сборной Бразилии за всю историю, забив 77 голов в 92 играх и поразив ворота соперников в четырех турнирах чемпионатов мира.

"Сантос", единственный бразильский клуб, за который он играл, написал в "Твиттере": "Весь мир желает вам всего наилучшего, король Пеле".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2000061-pele-v-bolnitse-v-tyazhelom-sostoyanii-slova-podderzhki-postupayut-emu-so-vsego-mira/