Сборная Казахстана уступила ОАЭ в товарищеском матче

Сборная Казахстана по футболу. Фото: kff.kz

Сегодня, 19 ноября, сборная Казахстана по футболу потерпела поражение от команды ОАЭ в гостевом товарищеском матче, который состоялся в Абу-Даби, передает NUR.KZ.

Данная встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

На 13-й сборная ОАЭ вышла вперед. Голом отличился Фабио Лима.

Казахстан смог сравнять на 62-й минуте минуте. Гол в свой актив записал Абат Аймбетов.

Однако развить успех нашим футболистам не удалось. Более того, соперники на 71 минуте вырвались вперед. Лима отметился дублем.

В итоге матч завершился победой ОАЭ со счетом 2:1.

Подопечные Магомеда Адиева потерпели второе поражение за последние несколько дней. Ранее наша сборная проиграла в товарищеском матче Узбекистану.

Врывайтесь в Чемпионат мира 2022 вместе с Parimatch и выигрывайте призы на 500 000 000 тенге! Вас ждут квартиры, наличные, новейшие гаджеты и крутые бонусы еженедельно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1997948-sbornaya-kazahstana-ustupila-oae-v-tovarischeskom-matche/