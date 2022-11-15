"Готовили его к сбору": Магомед Адиев объяснил вызов Исламхана в сборную Казахстана

Бауыржан Исламхан. Фото: kff.kz

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев прокомментировал вызов отбывшего дисквалификацию Бауыржана Исламхана на сбор национальной команды, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КФФ.

По словам Адиева, Исламхан в настоящее время находится в нормальном функциональном состоянии.

"Со стороны может показаться, что это спонтанное решение. С тренерским штабом давно проговорили, что Исламхан на протяжении месяца-полтора будет готовиться по нашему плану. Тренер по физподготовке постоянно докладывал об его состоянии. Мы готовили Бауыржана к этому сбору.

Сейчас он в нормальном функциональном состоянии. Понятно, что на протяжении двух лет у него не было игровых взаимодействий. Поэтому мы его пригласили, чтобы он это ощутил. В целом я остался доволен увиденным. Думаю, к нашим мартовским играм он будет нашей боевой единицей", - заявил Адиев.

Напомним, что сборная Казахстана в ближайшие дни проведет два товарищеских матча: с Узбекистаном (16 ноября) и ОАЭ (19 ноября).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1997189-gotovili-ego-k-sboru-magomed-adiev-obyasnil-vyzov-islamhana-v-sbornuyu-kazahstana/