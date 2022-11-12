"Ордабасы" выиграл Кубок Казахстана по футболу

ФК "Ордабасы". Фото: fcordabasy.kz

Шымкентский футбольный клуб "Ордабасы" победил в финальном матче "Акжайык" (Уральск) и во второй раз в своей истории стал победителем Кубка Казахстана, передает NUR.KZ.

Встреча состоялась в Астане на стадионе "Астана Арена". Команды выдали результативную игру. Основное время матча завершилось со счетом 4:4.

В дополнительное сильнее оказался "Ордабасы". Решающий гол на 119 минуте забил Эльхан Астанов. Он отметился с пенальти.

Таким образом, шымкентцы во второй раз стали победителями Кубка Казахстана. При этом клуб будет выступать в следующем сезоне в еврокубках.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1996892-ordabasy-vyigral-kubok-kazahstana-po-futbolu/