Бауыржан Исламхан вошел в состав сборной Казахстана по футболу на матчи против Узбекистана и ОАЭ

Бауыржан Исламхан. Фото: kff.kz

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев представил окончательную заявку на матчи против Узбекистана и ОАЭ, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Федерации.

В итоговый список вошли 25 игроков, в том числе и отбывший дисквалификацию за допинг Бауыржан Исламхан.

Вратари: Игорь Шацкий ("Шахтер"), Данил Устименко ("Кайрат"), Александр Заруцкий ("Астана").

Защитники: Сергей Малый, Александр Марочкин, Багдат Каиров (все - "Тобол"), Абзал Бейсебеков, Михаил Габышев, Тимур Досмагамбетов (все - "Астана"), Темирлан Ерланов, Дмитрий Шомко (оба - "Актобе"), Султанбек Астанов ("Кайрат"), Нуралы Алип ("Зенит", Россия).

Полузащитники: Рамазан Оразов, Максим Самородов (оба - "Актобе"), Асхат Тагыберген ("Тобол"), Аслан Дарабаев, Исламбек Куат (оба - "Астана"), Бахтиер Зайнутдинов (ЦСКА, Россия), Эльхан Астанов ("Ордабасы"), Бауыржан Исламхан (без клуба)

Нападающие: Абат Аймбетов ("Астана"), Абылайхан Жумабек ("Тараз"), Айбар Жаксылыков ("Тобол"), Артур Шушеначев ("Кайрат").

Матч против Узбекистана пройдет 16 ноября в Ташкенте. С ОАЭ Казахстан сыграет 19 ноября в Абу-Даби.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1996784-bauyrzhan-islamhan-voshel-v-sostav-sbornoy-kazahstana-po-futbolu-na-matchi-protiv-uzbekistana-i-oae/