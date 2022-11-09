Конор Макгрегор заявил, что хочет купить "Ливерпуль"

Конор Макгрегор. Фото: Getty images / Ethan Miller / Staff

Ирландский экс-чемпион UFC Конор Макгрегор заявил, что собирается купить футбольный клуб "Ливерпуль". Ранее его нынешние владельцы выставили клуб на продажу.

7 ноября стало известно, что владелец английского футбольного клуба "Ливерпуль" Fenway Sports Group (FSG) собирается его продавать. Об этом сообщало издание .

Отмечается, что FSG в основном принадлежит Джону У. Генри, который был одним из двух основателей вместе с председателем – Томом Вернером.

Позже появилась информация, что FSG за клуб Премьер-лиги в 4 млрд фунтов стерлингов (2,1 трлн тенге). По данным издания, нынешние владельцы приобрели "Ливерпуль" в 2010 году за 300 млн фунтов стерлингов (160,3 млрд тенге).

Сегодня на своей странице в Конор Макгрегор объявил, что намерен стать новым владельцем "Ливерпуля".

"Было бы здорово! Я запросил информацию об этом, да. Как только услышал. Вот это поворот событий! Вот это клуб!" – написал боец UFC.

Добавим, что ФК "Ливерпуль" – это английский профессиональный футбольный клуб, который был основан в 1892 году в одноименном городе в графстве Мерсисайд в Англии.

Это самая успешная английская команда в истории европейских футбольных турниров, выигравшая шесть трофеев Кубка Европы/Лиги чемпионов. Клуб также 19 раз выигрывал титул чемпиона Англии в высшем дивизионе.

Любой матч станет еще интереснее, если заряжать на Parimatch. Врывайтесь в игру и получайте до 70 000 тенге в подарок к первому пополнению!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1996464-konor-makgregor-zayavil-chto-hochet-kupit-liverpul/