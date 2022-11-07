Состоялась жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов

Сегодня, 7 ноября, в штаб-квартире УЕФА (Ньон, Швейцария) состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов с участием 16 команд, прошедших групповой раунд, передает NUR.KZ.
Согласно жеребьевке, в 1/8 финала сыграют следующие пары:
"Лейпциг" - "Манчестер Сити";
"Брюгге" - "Бенфика";
"Ливерпуль" - "Реал";
"Милан" - "Тоттенхэм";
"Айнтрахт" - "Наполи";
"Боруссия" - "Челси";
"Интер" - "Порту";
ПСЖ - "Бавария".
Первые матчи состоятся 14-15 и 21-22 февраля 2023 года.
Напомним, что действующим победителем ЛЧ является "Реал".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1996096-sostoyalas-zherebevka-pley-off-ligi-chempionov/