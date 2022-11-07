Состоялась жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов

Кубок победителя Лиги чемпионов. Фото: FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images

Сегодня, 7 ноября, в штаб-квартире УЕФА (Ньон, Швейцария) состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов с участием 16 команд, прошедших групповой раунд, передает NUR.KZ.

Согласно жеребьевке, в 1/8 финала сыграют следующие пары:

"Лейпциг" - "Манчестер Сити";

"Брюгге" - "Бенфика";

"Ливерпуль" - "Реал";

"Милан" - "Тоттенхэм";

"Айнтрахт" - "Наполи";

"Боруссия" - "Челси";

"Интер" - "Порту";

ПСЖ - "Бавария".

Первые матчи состоятся 14-15 и 21-22 февраля 2023 года.

Напомним, что действующим победителем ЛЧ является "Реал".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1996096-sostoyalas-zherebevka-pley-off-ligi-chempionov/