Лига Европы: кто сыграет в плей-офф турнира

В ночь на 4 ноября состоялся заключительный шестой тур группового этапа Лиги Европы, по итогам которого сформировался список участников плей-офф турнира, передает NUR.KZ.
Результаты последних матчей выглядят следующим образом:
"Реал Сосьедад" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 0:1
"Шериф" (Молдова) - "Омония" (Кипр) - 1:0
"Фейеноорд" (Нидерланды) - "Лацио" (Италия) - 1:0
"Митьюлланд" (Дания) - "Штурм" (Австрия) - 2:0
"Олимпиакос" (Греция) - "Нант" (Франция) - 0:2
"Карабах" (Азербайджан) - "Фрайбург" (Германия) - 1:1
"Монако" (Франция) - "Црвена Звезда" (Сербия) - 4:1
"Трабзонспор" (Турция) - "Ференцварош" (Венгрия) - 1:0
"Арсенал" (Англия) - "Цюрих" (Швейцария) - 1:0
"Буде-Глимт" (Норвегия) - "ПСВ" (Нидерланды) - 1:2
"Динамо" (Киев, Украина) - "Фенербахче" (Турция) - 0:2
"Ренн" (Франция) - "АЕК" (Кипр) - 1:1
"Рома" (Италия) - "Лудогорец" (Болгария) - 3:1
"Бетис" (Испания) - "ХИК" (Финляндия) - 3:0
"Брага" (Португалия) - "Мальме" (Швеция) - 2:1
"Юнион" (Бельгия) - "Унион Берлин" (Германия) - 0:1
В 1/8 финала вышли "Арсенал", "Фенербахче", "Бетис", "Юнион", "Реал Сосьедад", "Фейеноорд", "Фрайбург" и "Ференцварош".
С 1/16 продолжат турнир "Манчестер Юнайтед", "Монако", "ПСВ", "Ренн", "Рома", "Унион", "Мидтьюлланн" и "Нант". При этом с данной стадии начнут выступление команды, занявшие третьи места в групповом этапе Лиги чемпионов: "Барселона", "Ювентус", "Аякс", "Байер", "Спортинг", "РБ Зальцбург", "Шахтер", "Севилья".
Любой матч станет еще интереснее, если заряжать на Parimatch. Врывайтесь в игру и получайте до 70 000 тенге в подарок к первому пополнению!
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1995740-liga-evropy-kto-sygraet-v-pley-off-turnira/