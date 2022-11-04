Лига Европы: кто сыграет в плей-офф турнира

Криштиану Роналду. Фото: Matthew Ashton - AMA/Getty Images

В ночь на 4 ноября состоялся заключительный шестой тур группового этапа Лиги Европы, по итогам которого сформировался список участников плей-офф турнира, передает NUR.KZ.

Результаты последних матчей выглядят следующим образом:

"Реал Сосьедад" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 0:1

"Шериф" (Молдова) - "Омония" (Кипр) - 1:0

"Фейеноорд" (Нидерланды) - "Лацио" (Италия) - 1:0

"Митьюлланд" (Дания) - "Штурм" (Австрия) - 2:0

"Олимпиакос" (Греция) - "Нант" (Франция) - 0:2

"Карабах" (Азербайджан) - "Фрайбург" (Германия) - 1:1

"Монако" (Франция) - "Црвена Звезда" (Сербия) - 4:1

"Трабзонспор" (Турция) - "Ференцварош" (Венгрия) - 1:0

"Арсенал" (Англия) - "Цюрих" (Швейцария) - 1:0

"Буде-Глимт" (Норвегия) - "ПСВ" (Нидерланды) - 1:2

"Динамо" (Киев, Украина) - "Фенербахче" (Турция) - 0:2

"Ренн" (Франция) - "АЕК" (Кипр) - 1:1

"Рома" (Италия) - "Лудогорец" (Болгария) - 3:1

"Бетис" (Испания) - "ХИК" (Финляндия) - 3:0

"Брага" (Португалия) - "Мальме" (Швеция) - 2:1

"Юнион" (Бельгия) - "Унион Берлин" (Германия) - 0:1

В 1/8 финала вышли "Арсенал", "Фенербахче", "Бетис", "Юнион", "Реал Сосьедад", "Фейеноорд", "Фрайбург" и "Ференцварош".

С 1/16 продолжат турнир "Манчестер Юнайтед", "Монако", "ПСВ", "Ренн", "Рома", "Унион", "Мидтьюлланн" и "Нант". При этом с данной стадии начнут выступление команды, занявшие третьи места в групповом этапе Лиги чемпионов: "Барселона", "Ювентус", "Аякс", "Байер", "Спортинг", "РБ Зальцбург", "Шахтер", "Севилья".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1995740-liga-evropy-kto-sygraet-v-pley-off-turnira/