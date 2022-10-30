"Аят" вылетел из Лиги чемпионов по футзалу

МФК "Аят". Фото: instagram.com/mfc_ayat_official/

Серебряный призер чемпионата Казахстана рудненский "Аят" провел заключительный поединок в основном раунде Лиги чемпионов-2022/23 по футзалу, передает NUR.KZ.

В третьем туре "Аят" уступил хорватскому клубу "Пула" и тем самым вылетел из Лиги чемпионов УЕФА. Матч завершился со счетом 2:5.

В составе казахстанского клуба отличились Азат Валиуллин и Леандро. У победителей голы забивали Моравац (дубль), Миланович, Грбич и Байсель.

По итогам трех туров "Аят" занял последнее четвертое место (1 очко) в группе и не сумел выйти в элитный раунд Лиги чемпионов.

Ранее коллектив из Рудного сыграл вничью с "Ново Вриеме" (2:2) из Хорватии и потерпел поражение от португальского Спортинга - 1:7.

Отметим, что в элитный раунд Лиги чемпионов пробился чемпион Казахстана "Кайрат".

Заряжайте на самые горячие футбольные матчи и участвуйте в розыгрыше крупнейших призов от Parimatch! Главный приз - 4 000 000 тенге на руки! Плюс iPhone 14, телевизор Sony BRAVIA и гарантированные бонусы. Участвуйте и побеждайте!

Лицензия на осуществление деятельности букмекерской конторы №20019733 от 31.12.2020г. (действительна до 17.07.2028г.) выдана РГУ «Комитет индустрии туризма Министерства культуры и спорта Республики Казахстан»

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1994948-ayat-vyletel-iz-ligi-chempionov-po-futzalu/