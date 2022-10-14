Определились первые участники плей-офф Лиги Европы

Матч "Реал Сосьедад" - "Шериф". Фото: Ion Alcoba/Quality Sport Images/Getty Images

Сразу пять футбольных клубов досрочно обеспечили себе место в плей-офф по итогам четвертого тура группового раунда Лиги Европы, который состоялся в ночь на 14 октября, передает NUR.KZ.

Так, в следующий раунд пробились "Ренн" (Франция), "Фенербахче" (Турция), "Фрайбург" (Германия), "Реал Сосьедад" и "Бетис" (оба Испания). Ниже представлены результаты прошедших матчей.

"Буде-Глимт" (Норвегия) - "Арсенал" (Англия) - 0:1

ПСВ (Нидерланды) - "Цюрих" (Швейцария) - 5:0

"Динамо" (Киев, Украина) - "Ренн" (Франция) - 0:1

АЕК (Кипр) - "Фенербахче" (Турция) - 1:2

"Бетис" (Испания) - "Рома" (Италия) - 1:1

"Лудогорец" (Болгария) - ХИК (Финляндия) - 2:0

"Юнион" (Бельгия) - "Брага" (Португалия) - 3:3

"Унион Берлин" (Германия) - "Мальме" (Швеция) - 1:0

"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Омония" (Кипр) - 1:0

"Реал Сосьедад" (Испания) - "Шериф" (Молдова) - 3:0

"Фейеноорд" (Нидерланды) - "Митьюлланд" (Дания) - 2:2

"Лацио" (Италия) - "Штурм" (Австрия) - 2:2

"Карабах" (Азербайджан) - "Олимпиакос" (Греция) - 0:0

"Нант" (Франция) - "Фрайбург" (Германия) - 0:4

"Трабзонспор" (Турция) - "Монако" (Франция) - 4:0

"Ференцварош" (Венгрия) - "Црвена Звезда" (Сербия) - 2:1

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1992686-opredelilis-pervye-uchastniki-pley-off-ligi-evropy/