Главный тренер сборной Казахстана по футзалу раскритиковал судейство в матче с Черногорией

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Кака. Фото: Angel Martinez - FIFA/FIFA via Getty Images

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Кака остался недоволен судейством в матче с Черногорией (5:1) в рамках отборочного этапа ЧМ-2024, пишет Kazfootball.kz.

Несмотря на крупную победу своей команды, Кака раскритиковал работу судей.

– На протяжении игры было видно, что вы подходили к судьям и выражали свое недовольство. Как оцените судейство в этой игре? Насколько оно было объективно?

– Насчет объективности ничего не могу сказать. Но скажу, что судейство в этом матче было на самом низком уровне, который я когда-либо встречал в УЕФА. Не знаю, хотели ли они помогать или же нет, но постоянно ошибались. Очень было некрасиво, такое нам не нужно. В футзале надо показывать красивую игру. А то, что было здесь, вообще недопустимо!

– Сборная Черногории смогла вас чем-то удивить?

– Из неожиданностей была их самоотдача, мотивация, настрой. Они сыграли против нас так, как не сыграли против словенцев. В остальном же, они играли так, как мы и думали.

– Насколько было важно для вас дать игровую практику новым игрокам?

– На самом деле это более важнее для них. Конечно, для сборной тоже важно, чтобы у нас было больше игроков. Это был опыт для них. Кто-то справился, кто-то не справился. Это нормально, так и должно быть.

– А есть внутреннее удовлетворение?

– Есть. Самое главное, что мы выиграли и забрали три очка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1992604-glavnyy-trener-sbornoy-kazahstana-po-futzalu-raskritikoval-sudeystvo-v-matche-s-chernogoriey/