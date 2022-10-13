Сборная Казахстана по футзалу одержала победу в отборе на ЧМ-2024

Сборная Казахстана по футзалу. Фото: kff.kz

Сборная Казахстана по футзалу одержала победу над командой Черногории во втором матче отборочного раунда на чемпионат мира-2024, который состоялся в Подгорице (Черногория), передает NUR.KZ.

Матч завершился со счетом 5:1. В составе сборной Казахстана голами отметились Лео, Эдсон, Арнольд Кнауб, Альберт Акбаликов и Тайнан. У хозяев гол забил Филип Маркович.

Эта победа позволила Казахстану возглавить группу 5. В активе нашей сборной шесть очков. Словения в данный момент располагается на втором месте (три очка). Черногория пока идет без набранных баллов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1992451-sbornaya-kazahstana-po-futzalu-oderzhala-pobedu-v-otbore-na-chm-2024/