Спасение "Барселоны" и разгром от "Ливерпуля": результаты матчей Лиги чемпионов

ФК "Ливерпуль". Фото: Joe Prior/Visionhaus via Getty Images

Каталонская "Барселона" в домашнем матче против "Интера" в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА смогла зацепиться за ничью на последних минутах, передает NUR.KZ.

Испанцы первыми открыли счет. Гол забил Усман Дембеле. Николо Барелла счет сравнял. Затем Лаутаро Мартинес вывел "Интер" вперед. Ничью на табло вернул Роберт Левандовски. Робин Госенс вновь огорчил фанатов "Барсы". Однако каталонцы все-таки вырвали ничью в компенсированное время. Дубль оформил Левандовски.

"Наполи" (Италия) - "Аякс" (Нидерланды) - 4:2

"Рейнджерс" (Шотландия) - "Ливерпуль" (Англия) - 1:7

"Байер" (Германия) - "Порту" (Португалия) - 0:3

"Атлетико" (Испания) - "Брюгге" (Бельгия) - 0:0

"Виктория Пльзень" (Чехия) - "Бавария" (Германия) - 2:4

"Спортинг" (Португалия) - "Марсель" (Франция) - 0:2

"Тоттенхэм" (Англия) - "Айнтрахт" (Германия) - 3:2

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1992462-spasenie-barselony-i-razgrom-ot-liverpulya-rezultaty-matchey-ligi-chempionov/