"Реал" сыграл вничью с "Шахтером": результаты четвертого тура Лиги чемпионов

Матч "Шахтер" - "Реал". Фото: Adam Nurkiewicz/Getty Images

"Реал" (Мадрид, Испания) и "Шахтер" (Донецк, Украина) в Польше сыграли вничью в матче первого дня четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, передает NUR.KZ.

Встреча завершилась со счетом 1:1. Счет в матче открыли номинальные хозяева. Отличился Александр Зубков. "Реал" во втором тайме спасся от поражения в компенсированное время. На 95 минуте забил Антони Рюдигер.

"Милан" (Италия) - "Челси" (Англия) - 0:2

"Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Зальцбург" (Австрия) - 1:1

"Селтик" (Шотландия) - "Лейпциг" (Германия) - 0:2

"Копенгаген" (Дания) - "Манчестер Сити" (Англия) - 0:0

"Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Севилья" (Испания) - 1:1

"Маккаби" (Израиль) - "Ювентус" (Италия) - 2:0

"ПСЖ" (Франция) - "Бенфика" (Португалия) - 1:1

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1992261-real-sygral-vnichyu-s-shahetrom-rezultaty-chetvertogo-tura-lgi-chempionov/