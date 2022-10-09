Определились соперники сборной Казахстана по футболу по отбору на Евро-2024

Сборная Казахстана по футболу. Фото: Никита Басов/kff.kz

В немецком городе Франкфурт-на-Майне состоялась жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы-2024 по футболу с участием сборной Казахстана, передает NUR.KZ.

Согласно жеребьевке, Казахстан попал в группу H. Соперниками наших футболистов будут Дания, Финляндия, Словения, Северная Ирландия, Сан-Марино. Ниже представлены составы всех групп.

Группа A: Испания, Шотландия, Норвегия, Грузия, Кипр.

Группа B: Нидерланды, Франция, Ирландия, Греция, Гибралтар.

Группа C: Италия, Англия, Украина, Северная Македония, Мальта.

Группа D: Хорватия, Уэльс, Армения, Турция, Латвия.

Группа E: Польша, Чехия, Албания, Фареры, Молдова.

Группа F: Бельгия, Австрия, Швеция, Азербайджан, Эстония.

Группа G: Венгрия, Сербия, Черногория, Болгария, Литва.

Группа H: Дания, Финляндия, Словения, Казахстан, Северная Ирландия, Сан-Марино.

Группа I: Швейцария, Израиль, Румыния, Косово, Беларусь, Андорра.

Группа J: Португалия, Босния и Герцеговина, Исландия, Люксембург, Словакия, Лихтенштейн.

В финальную стадию пройдут сборные, занявшие первые-вторые места. Оставшиеся путевки будут разыграны в стыковых матчах по итогам Лиги наций.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1991809-opredelilis-soperniki-sbornoy-kazahstana-po-futbolu-po-otboru-na-evro-2024/