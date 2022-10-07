"Рома" проиграла "Бетису": результаты матчей Лиги Европы

Матч "Рома" - "Бетис". Фото: FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images

Футбольный клуб "Рома" потерпел поражение в домашнем матче против испанского "Бетиса" (Молдова) в рамках группового этапа Лиги Европы-2022/2023, передает NUR.KZ.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У "Ромы" забил Пауло Дибала. В составе "Бетиса" отличились Луис Энрике и Гвидо Родригес.

"Цюрих" (Швейцария) - "ПСВ" (Нидерланды) - 1:5

"ХИК" (Финляндия) - "Лудогорец" (Болгария) - 1:1

"Мальме" (Швеция) - "Унион Берлин" (Германия) - 0:1

"Омония" (Кипр) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 2:3

"Шериф" (Молдова) - "Реал Сосьедад" (Испания) - 0:2

"Штурм" (Австрия) - "Лацио" (Италия) - 0:0

"Монако" (Франция) - "Трабзонспор" (Турция) - 3:1

"Црвена Звезда" (Сербия) - "Ференцварош" (Венгрия) - 4:1

"Арсенал" (Англия) - "Буде-Глимт" (Норвегия) - 3:0

"Ренн" (Франция) - "Динамо" (Киев, Украина) - 2:1

"Фенербахче" (Турция) - "АЕК" (Кипр) - 2:0

"Брага" (Португалия) - "Юнион" (Бельгия) - 1:2

"Митьюлланд" (Дания) - "Фейеноорд" (Нидерланды) - 2:2

"Олимпиакос" (Греция) - "Карабах" (Азербайджан) - 0:3

"Фрайбург" (Германия) - "Нант" (Франция) - 2:0

Заряжайте на самые горячие футбольные матчи и участвуйте в розыгрыше крупнейших призов от Parimatch! Главный приз - 4 000 000 тенге на руки! Плюс iPhone 14, телевизор Sony BRAVIA и гарантированные бонусы. Участвуйте и побеждайте!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1991572-roma-proigrala-betisu-rezultaty-matchey-ligi-evropy/