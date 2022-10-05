Из Казахстана в Испанию: футболист Оркен Жантураев перешел в "Херес Депортиво"

Оркен Жантураев. Фото: instagram.com/superbol.kz

Участвовавший в проекте Super Bol казахстанский футболист Оркен Жантураев подписал однолетний контракт с испанским клубом "Херес Депортиво", передает корреспондент NUR.KZ.

Оркен успешно прошел просмотр в молодежной команде "Депортиво" - "Херес", который выступает в четвертом дивизионе Испании.

По словам спортивного директора проекта Super Bol Федора Симиниди, контракт с Жантураевым подписан на один год.

"Оркен в нашем проекте был с самого первого дня, мы ему даже поменяли позицию. До "Депортиво" ведь он ездил в российский "Амкар", но там уже было закрыто трансферное окно. По прилету обратно у него возник вариант с Испанией.

Буквально три дня он проходил просмотр в дубле "Депортиво", именитого испанского клуба. Им он понравился, и ему предложили контракт на один год. Правда команда идет внизу, но для него сейчас главное - это игровая практика", - заявил Симиниди.

Федор считает, что находясь в проекте Super Bol Жантураев обрел уверенность в своих силах.

"В первую очередь проект придал ему уверенности. Не только ему, но и другим. Это в первую очередь работа с именитым тренерским штабом во главе с Саматом Смаковым. Давид Лория был постоянно рядом. Тот же Эстебан Камбьяссо провел с ними весь день.

И наши футболисты увидели, что они такие же простые ребята. Обрели уверенность, стремление развиваться и расти. Благодаря проекту они больше поверили в себя, в свои силы. Оркен за эти два месяца окреп, как футболист", - добавил казахстанский специалист.

Отметим, что ранее другие участники проекта Super Bol подписали контракты с казахстанскими клубами: Дунайбек Аянхан перешел в "Махтаарал", Алибек Жардемов - в "Актобе", Жаксылык Кенжебаев - в "Аксу".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1991157-iz-kazahstana-v-ispaniyu-futbolist-orken-zhanturaev-pereshel-v-heres-deportivo/