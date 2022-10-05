"Барселона" снова проиграла: результаты матчей Лиги чемпионов

Матч "Интер" - "Барселона". Фото: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

Каталонская "Барселона" потерпела поражение от итальянского "Интера" со счетом 0:1 в гостевом матче третьего раунда группового этапа Лиги чемпионов, передает NUR.KZ.

Данное поражение стало для "Барсы" вторым подряд. Ранее подопечные Хави уступили "Баварии".

Единственный гол в свой актив записал игрок "Интера" Хакан Чалханоглу. Ниже представлены все результаты прошедших игр первого дня.

"Аякс" (Нидерланды) - "Наполи" (Италия) - 1:6

"Ливерпуль" (Англия) - "Рейнджерс" (Шотландия) - 2:0

"Порту" (Португалия) - "Байер" (Германия) - 2:0

"Брюгге" (Бельгия) - "Атлетико" (Испания) - 2:0

"Бавария" (Германия) - "Виктория Пльзень" (Чехия) - 5:0

"Марсель" (Франция) - "Спортинг" (Португалия) - 4:1

"Айнтрахт" (Германия) - "Тоттенхэм" (Англия) - 0:0

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1991111-barselona-snova-proigrala-rezultaty-matchey-ligi-chempionov/