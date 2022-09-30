Зайнутдинов: В 17 лет мог закончить с футболом, так как не было денег на операцию

Бахтиер Зайнутдинов. Фото: kff.kz

Полузащитник сборной Казахстана по футболу и московского ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов рассказал о самом сложном периоде карьеры, сообщает пресс-служба армейского клуба.

По словам Бахтиера, в 17 лет из-за тяжелой травмы он задумывался о завершении карьеры.

"Я в 17 лет порвал крестообразные связки колена. Возможностей лететь куда-то в Германию или в Россию не было, потому что операция дорогая. Около месяца-полтора сидел дома, не знал, что делать. Ребята с дубля собрались, каждый, кто сколько мог дал. Так у меня собралось около 70-80 тысяч рублей (550-620 тыс. тенге по текущему курсу).

Мы рискнули и сделали операцию в Астане, в простой больнице. Так сложилось, что операцию сделали супер! Через пять месяцев я уже играл. А до этого постоянно жаловался. Тогда я отцу говорил - такой тяжелый момент, денег нет на операцию, может быть закончить? Такие мысли были.

Хотел бы воспользоваться случаем и еще раз поблагодарить этих ребят. Такая сплоченная команда у нас была! Если бы не они, не знаю, что было бы. Пацаны, "Тараз", дубль, спасибо вам большое, я не забыл.

Ребята, помогайте друг другу, будьте сплоченнее, и все будет хорошо. Чтоб вера вас никогда не покидала!" - заявил Зайнутдинов.

Напомним, что Бахтиер Зайнутдинов выступает в ЦСКА с 2020 года. Также в карьере 24-летнего футболиста значатся такие клубы, как "Тараз", "Астана" и "Ростов" (Россия).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1990549-zaynutdinov-v-17-let-mog-zakonchit-s-futbolom-tak-kak-ne-bylo-deneg-na-operatsiyu/