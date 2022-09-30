Исламбек Куат вернулся в основную команду "Астаны"

Исламбек Куат. Фото: kff.kz

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Исламбек Куат впервые за пять месяцев провел тренировку с основной командой "Астаны", сообщает пресс-служба столичного клуба.

Напомним, что почти полгода назад, тогдашний главный тренер столичной команды Срджан Благоевич отправил Исламбека Куата в фарм-клуб "Астана-М" из Первой лиги.

За дублирующий состав "Астаны" 29-летний полузащитник провел 12 матчей, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи.

С тех пор Исламбек ни разу не тренировался с основной командой. По словам Благоевича, он не рассчитывал на опорного полузащитника.

Напомним, что в сентябре текущего года "Астана" уволила главного тренера Срджана Благоевича. Его место занял казахстанский специалист Григорий Бабаян.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1990520-islambek-kuat-vernulsya-v-osnovnuyu-komandu-astany/