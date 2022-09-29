Экс-игрок "Челси" Рамирес объявил о завершении карьеры

Рамирес. Фото: Matthew Ashton - AMA/Getty Images

Бывший полузащитник лондонского клуба "Челси" и сборной Бразилии Рамирес Сантос до Насименто официально объявил о завершении спортивной карьеры, передает NUR.KZ.

Свое заявление футболист опубликовал на своей странице в Instagram.

"После некоторого времени, которое я уделил размышлениям, хочу сообщить, что я решил официально завершить карьеру профессионального футболиста. На данном этапе я могу только поблагодарить Бога за то, что он направлял меня и привел меня к вершинам.

Большое спасибо всем клубам, за которые я выступал. Вы всегда, как и болельщики, будете в моем сердце. Благодарю сборную Бразилии по футболу за предоставленное удовольствие сыграть на двух чемпионатах мира, которые были воплощением мечты. Также благодарен всем товарищам по команде, сотрудникам, тренерам и руководителям, с которыми мне довелось работать.

Моим родным, маме, детям, братьям и истинным друзьям спасибо за то, что были рядом все эти годы без всяких условий, разделяли каждое мое достижение, как будто оно ваше. Это всегда было моей величайшей силой и мотивацией.

Я собираюсь идти дальше, но с таким же счастьем и смелостью, когда вопреки всем ожиданиям я покинул свой город в Бразилии, чтобы завоевать мир. Спасибо за все, футбол",- написал Рамирес.

Напомним, Рамирес, кроме "Челси", выступал за лиссабонскую "Бенфику", китайский "Цзянсу Сунин", бразильские "Палмейрас", "Крузейро" и "Жоенвиль".

В составе сборной Бразилии он провел 51 матч.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1990263-eks-igrok-chelsi-obyavil-o-zavershenii-karery/