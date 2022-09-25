Ян Вороговский о предстоящей игре с Азербайджаном: Это будет сложный матч

Ян Вороговский. Фото: kff.kz

Защитник сборной Казахстана по футболу Ян Вороговский прокомментировал предстоящий матч против команды Азербайджана в рамках Лиги наций УЕФА, сообщает пресс-служба КФФ.

По словам Яна, предстоящий поединок будет непростым.

– Это будет сложный матч, несмотря на то, что мы уже выполнили главную задачу в группе. Выступление в майке сборной – большая честь, поэтому расслабляться никто не будет. Азербайджан – хорошая команда. Мы помним первый матч в Казахстане. Тогда соперник оказал нам максимальное сопротивление.

– Тот факт, что сборная Казахстана досрочно обеспечила себе первое место в группе, может говорить о том, что ваша команда будет много внимания уделять атаке в завтрашней игре?

– Будем выполнять установку тренера на игру. Конечно, на нас не будет оказываться давление, однако мы будем бороться до конца. Я уже говорил: Азербайджан - сильный соперник.

– Сборная Азербайджана, выиграв у Словакии, как бы помогла вашей команде, однако Казахстан дома обыграл Беларусь.

– Ваша победа над Словакией не стала неожиданной для меня. Сейчас азербайджанцы в хорошей форме, а "Карабах" и другие клубы неплохо выступают в еврокубках. Мы уважаем каждого соперника, однако хотим, чтобы и нас уважали.

Напомним, что матч между Азербайджаном и Казахстаном состоится сегодня в Баку в 22:00 по времени Астаны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1989486-yan-vorogovskiy-o-predstoyaschey-igre-s-azerbaydzhanom-eto-budet-slozhnyy-match/