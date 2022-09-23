"Мы провалили второй тайм": Денис Поляков прокомментировал поражение от Казахстана

Денис Поляков. Фото: football.by

Защитник сборной Беларуси по футболу Денис Поляков прокомментировал прошедший матч с командой Казахстана (1:2) в рамках Лиги наций УЕФА, сообщает пресс-служба БФФ.

По словам игрока "Астаны", сборная Беларуси полностью провалила второй тайм в матче с Казахстаном.

"Получился тяжелый матч. Особенно мы провалили второй тайм. Вышли неуверенно, не знаю с чем это связано. Второй тайм - это провал.

В первом тайме играли достаточно неплохо. Контролировали мяч, создавали моменты. Потом все перевернулось. Тяжело объяснить, что произошло. Мы могли сыграть намного лучше", - заявил Поляков.

Напомним, что вчера на стадионе "Астана-Арена" сборная Казахстана победила команду Беларуси со счетом 2:1 и досрочно вышла в дивизион "Б" Лиги наций УЕФА.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1989358-my-provalili-vtoroy-taym-denis-polyakov-prokommentiroval-porazhenie-ot-kazahstana/