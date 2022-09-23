Казахстанские футболисты эмоционально отпраздновали историческую победу в Лиге наций

Сборная Казахстана по футболу. Фото: instagram.com/kff_team/Никита Басов

Казахстанская федерация футбола опубликовала видео из раздевалки сборной после исторической победы над Беларусью в домашнем матче группы 3 дивизиона C, передает NUR.KZ.

Казахстан победил Беларусь со счетом 2:1. Это позволило подопечным Магомеда Адиева досрочно выиграть группу. Более того, наши футболисты впервые в истории поднялись в дивизион B, а также будут бороться за путевку на Евро-2024.

Сборная в раздевалке бурно отпраздновала свой успех. Атмосферу на видео создал голкипер Игорь Шацкий, обратившийся к партнерам по команде с вопросом "Кто лучшая команда?".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1989291-kazahstanskie-futbolisty-emotsionalno-otprazdnovali-istoricheskuyu-pobedu-v-lige-natsiy/