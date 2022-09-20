Сборная Казахстана по футзалу обыграла Азербайджан в товарищеском матче

Сборная Казахстана по футзалу. Фото: olympic.kz

Мужская сборная Казахстана по футзалу провела товарищеский матч против команды Азербайджана перед отборочным турниром на чемпионат мира-2024, передает NUR.KZ.

Подопечные Кака обыграли команду Азербайджана - 5:3. При чем после первого тайма казахстанские футзалисты уступали со счетом 1:3.

В составе победителей хет-трик оформил Эдсон, еще по голу забили Дуглас (с пенальти) и Альберт Акбаликов. У гостей дублем отметился Човдаров, еще один гол на своей счет записал Вилела.

Сегодня состоится вторая контрольная встреча между командами.

Отметим, что первый матч был приурочен к завершению карьеры легенды казахстанского футзала Динмухамбета Сулейменова, который провел 100-ю игру в составе национальной сборной.

Казахстан – Азербайджан – 5:3 (1:3)

Голы: Эдсон 13, 33, 39, Дуглас 35 (пенальти), Акбаликов 38 – Човдаров 7, 16, Вилела 12.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1988749-sbornaya-kazahstana-po-futzalu-obygrala-azerbaydzhan-v-tovarischeskom-matche/