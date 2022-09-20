Абаев, Едилов и Турлов стали новыми членами исполкома Казахстанской федерации футбола

Конференция КФФ в Астане. Фото: kff.kz

19 сентября в Астане состоялась конференция Казахстанской федерации футбола, на которой была утверждена Стратегия развития казахстанского футбола до 2034 года и объявлен новый состав исполкома КФФ, сообщается на официальном сайте федерации.

В конференции приняли участие министр культуры и спорта Даурен Абаев, секретарь партии Amanat Эльдар Жумагазиев, директор ФИФА по европейским национальным ассоциациям Эльхан Маммадов, советник по национальным ассоциациям УЕФА Йозеф Климент.

Делегатами конференции утверждена стратегия развития казахстанского футбола до 2034 года.

"Сегодня казахстанский футбол нуждается в глубоком и основательном реформировании. Основные ресурсы в ближайшие три года мы намерены направить на решение следующих задач: акцент на развитие массового и детско-юношеского футбола, качественный прорыв в области подготовки футбольных кадров, модернизация футбольной инфраструктуры для массового футбола.

Достижение этих результатов мы видим через пропаганду футбола, систему организации соревнований и обеспечения круглогодичного доступа к футбольной инфраструктуре", – заявил президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов.

По итогам конференции был избран новый состав исполнительного комитета Казахстанской федерации футбола. В него вошли:

Абаев Даурен Аскербекович – министр культуры и спорта РК;

Айтуганов Кайрат Капарович – председатель правления НАО "Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина";

Байшаков Сейльда Икрамович – председатель союза ветеранов футбола РК;

Гилимов Абилмажен Куанышевич – председатель совета директоров АО "Ken Dala Center";

Едилов Ербол Ондаганович – управляющий директор ТОО "GR Consulting Group";

Жамаубаев Ерулан Кенжебекович – заместитель премьер-министра – министр финансов РК;

Киргизбаева Бегаим Сапаровна – ассистент главного тренера женской национальной сборной Казахстана по футболу, главный женской команды ФК "Окжетпес";

Нефедов Алексей Петрович – генеральный директор группы компаний "ARCADA";

Огай Эдуард Викторович - председатель Совета директоров ТОО "Kazakhmys Holding (Казахмыс Холдинг)", председатель правления ТОО «Корпорация Казахмыс";

Оразбеков Кайрат Айтмолдаевич – президент футзального клуба "Кайрат";

Сейтказинов Санжар Дюсембаевич – кандидат президентского кадрового резерва;

Сидельковский Владимир Семенович – генеральный директор ТОО "Рахимжан-Петролеум";

Турлов Тимур Русланович – председатель совета директоров АО "Фридом Финанс".

Отмечается, что еще три члена исполнительного комитета от профессиональной футбольной лиги будут избраны в соответствии с правоустанавливающими документами этой лиги.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1988619-abaev-edilov-i-turlov-stali-novymi-chlenami-ispolkoma-kazahstanskoy-federatsii-futbola/