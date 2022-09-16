"Манчестер Юнайтед" одержал первую победу в Лиге Европы

Матч "Шериф" - "Манчестер Юнайтед". Фото: MB Media/Getty Images

Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" в гостевом матче против "Шерифа" (Молдова) впервые победил в рамках группового этапа Лиги Европы-2022/2023, передает NUR.KZ.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу "МЮ". Голами отметились Криштиану Роналду и Джейдон Санчо. Данная победа для команды стала первой в текущем сезоне ЛЕ. В первом туре "Красные дьяволы" уступили в матче против клуба "Реал Сосьедад".

"Реал Сосьедад" (Испания) - "Омония" (Кипр) - 2:1

"Митьюлланд" (Дания) - "Лацио" (Италия) - 5:1

"Фейеноорд" (Нидерланды) - "Штурм" (Австрия) - 6:0

"Олимпиакос" (Греция) - "Фрайбург" (Германия) - 0:3

"Карабах" (Азербайджан) - "Нант" (Франция) - 3:0

"Монако" (Франция) - "Ференцварош" (Венгрия) - 0:1

"Трабзонспор" (Турция) - "Црвена Звезда" (Сербия) - 2:1

"Буде-Глимт" (Норвегия) - "Цюрих" (Швейцария) - 2:1

"Ренн" (Франция) - "Фенербахче" (Турция) - 2:2

"Динамо" (Киев, Украина) - АЕК (Кипр) - 0:1

"Рома" (Италия) - ХИК (Финляндия) - 3:0

"Бетис" (Испания) - "Лудогорец" (Болгария) - 3:2

"Брага" (Португалия) - "Унион Берлин" (Германия) - 1:0

"Юнион" (Бельгия) - "Мальме" (Швеция) - 3:2

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1988133-manchester-yunayted-oderzhal-pervuyu-pobedu-v-lige-evropy/