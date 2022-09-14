"Барселона" уступила "Баварии" в матче Лиги чемпионов

Матч "Бавария" - "Барселона". Фото: Jose Hernandez/Anadolu Agency via Getty Images

Каталонская "Барселона" потерпела поражение от "Баварии" (Мюнхен) со счетом 0:2 в гостевом матче второго раунда группового этапа Лиги чемпионов, передает NUR.KZ.

Данная встреча стала центральной в первый день второго тура. Развязка матча наступила во втором тайме. В составе "Баварии" отличились Лукас Эрнандес и Лерой Сане. Ниже представлены все результаты прошедших игр.

"Ливерпуль" (Англия) - "Аякс" (Нидерланды) - 2:1

"Байер" (Германия) - "Атлетико" (Испания) - 2:0

"Порту" (Португалия) - "Брюгге" (Бельгия) - 0:4

"Виктория Пльзень" (Чехия) - "Интер" (Италия) - 0:2

"Спортинг" (Португалия) - "Тоттенхэм" (Англия) - 2:0

"Марсель" (Франция) - "Айнтрахт" (Германия) - 0:1

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1987664-barselona-ustupila-bavarii-v-matche-ligi-chempionov/