Женская сборная Казахстана по футболу завершила квалификацию на ЧМ-2023

Женская сборная Казахстана по футболу. Фото: kff.kz

Женская сборная Казахстана по футбола сыграла последний матч в рамках квалификации на чемпионат мира-2023, который пройдет в Австралии и Новой Зеландии, передает NUR.KZ.

Заключительную отборочную игру наши футболистки сыграли против Эстонии в Караганде.

Матч завершился победой соперниц со счетом 2:0. Мария Демидова отметилась автоголом. Также забитый мяч на счету эстонки Геттер Саар.

По итогам квалификации сборная Казахстана в группе I заняла последнее место. Наша команда не смогла набрать ни одного очка. На первом месте расположилась Франция (27 очков).

Второе место осталось за Уэльсом (20 очков), а Словения расположилась на третьей строчке (18 очков).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1986548-zhenskaya-sbornaya-kazahstana-po-futbolu-zavershila-kvalifikatsiyu-na-chm-2023/