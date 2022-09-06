Объявлен расширенный состав сборной Казахстана по футболу на участие в Лиге наций

Сборная Казахстана по футболу. Фото: kff.kz

Главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев обнародовал расширенный состав игроков, вызванных на предстоящие матчи Лиги наций УЕФА, передает пресс-служба Федерации.

В список вошли 33 игрока.

Вратари: Игорь Шацкий ("Шахтер"), Мухаммеджан Сейсен ("Тараз"), Бекхан Шайзада ("Ордабасы"), Данил Устименко ("Кайрат");

Защитники: Сергей Малый, Александр Марочкин, Багдат Каиров (все – "Тобол"), Елдос Ахметов ("Тараз"), Михаил Габышев, Талгат Кусяпов (оба – "Астана"), Марат Быстров ("Ахмат", Россия), Темирлан Ерланов, Дмитрий Шомко, Алибек Касым (все – "Актобе"), Нуралы Алип ("Зенит", Россия), Гафуржан Суюмбаев ("Аксу");

Полузащитники: Юрий Логвиненко, Рамазан Оразов, Максим Самородов (все – "Актобе"), Асхат Тагыберген, Самат Жарынбетов (оба – "Тобол"), Аслан Дарабаев, Тимур Досмагамбетов, Исламбек Куат (все – "Астана"), Ян Вороговский ("Моленбек", Бельгия), Бахтиер Зайнутдинов (ЦСКА, Россия), Эльхан Астанов ("Ордабасы"), Адилет Садыбеков ("Кайрат");

Нападающие: Абат Аймбетов ("Астана"), Абылайхан Жумабек ("Тараз"), Айбар Жаксылыков ("Тобол"), Артур Шушеначев ("Кайрат"), Роман Муртазаев ("Шахтер");

Тренерский штаб: Магомед Адиев – главный тренер, Евгений Коструб – ассистент главного тренера, Руслан Балтиев – ассистент главного тренера, Валерий Ситало – тренер вратарей, Ерлан Ибраим – тренер по физподготовке, Заур Нозадзе – тренер-аналитик.

Добавим, что сборы начнутся 14 сентября в Нур-Султане. 22 сентября Казахстан сыграет против Беларуси, а 25-го с Азербайджаном.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1986385-obyavlen-rasshirennyy-sostav-sbornoy-kazahstana-po-futbolu-na-uchastie-v-litse-natsiy/