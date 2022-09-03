Женская сборная Казахстана по футболу уступила Словении в матче отбора на ЧМ-2023

Женская сборная Казахстана по футболу. Фото: kff.kz

Женская сборная Казахстана по футболу потерпела поражение от Словении в выездном матче отбора на чемпионат мира-2023, который пройдет в Австралии и Новой Зеландии, передает NUR.KZ.

Игра в словенской Крани завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяек. Забитыми мячами отметились Матея Звер и Сара Маковец.

Данное поражение для нашей сборной стало девятым в девяти турах отборочного этапа. Словения в свою очередь набрала 17 очков и находится на третьем месте группе I.

Последний матч Казахстан проведет 6 сентября. В Караганде команда сыграет против Эстонии.

Добавим, что на первом месте группы, в которой играют казахстанки, находится Франция.

Заряжайте на самый долгожданный бой народного героя и выигрывайте iPhone 14 от Parimatch!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1986034-zhenskaya-sbornaya-kazahstana-po-futbolu-ustupila-slovenii-v-matche-otbora-na-chm-2023/