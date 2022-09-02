Эктор Бельерин вернулся в "Барселону" спустя 11 лет

Эктор Бельерин. Фото: Fran Santiago/Getty Images

Испанский защитник Эктор Бельерин покинул лондонский "Арсенал" и согласовал контракт с "Барселоной", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу каталонской команды.

Футболист подписал однолетнее соглашение. Согласно условиям контракта, сумма отступных составляет 50 миллионов евро. При этом он попал в испанский клуб на правах свободного агента, так как расторг договор с "Арсеналом".

Свою карьеру Бельерин начинал как раз-таки в "Барселоне". В молодежных командах "сине-гранатовых" он играл с 2003 по 2011. Таким образом, спустя 11 лет Эктор вновь оказался в системе "Барсы".

За "Арсенал" Бельерин сыграл 183 матча. Сезон-2021/22 27-летний защитник провел в "Бетисе", где находился в аренде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1985976-ektor-belerin-vernulsya-v-barselonu-spustya-11-let/