Определились все полуфиналисты Кубка Казахстана по футболу

ФК "Астана". Фото: ФК "Астана"

Сегодня, 31 августа, состоялись матчи 1/4 финала Кубка Казахстана по футболу, по итогам которых определились претенденты на участие в финальной игре, передает NUR.KZ.

Неожиданно турнир покинул алматинский "Кайрат", уступивший на своем поле уральскому "Акжайыку".

В свою очередь в 1/2 финала пробился "Тараз". Данный клуб в серии пенальти оказался сильнее карагандинского "Шахтера".

Также в полуфинал прошла и "Астана". Столичная команда "Мактаарал" (Туркестанская область) со счетом 1:0.

Последним полуфиналистом стал клуб "Ордабасы" (Шымкент). Судьба победителя матча против "Кайсара" (Кызылорда) решалась в серии послематчевых пенальти, где точнее оказались шымкентцы.

Добавим, что матчи 1/2 финала намечены на 19 октября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1985583-opredelilis-vse-polufinalisty-kubka-kazahstana-po-futbolu/