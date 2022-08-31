ФК "Кайрат" вылетел из Кубка Казахстана

ФК "Кайрат". Фото: ФК "Кайрат"

Алматинский футбольный клуб "Кайрат" на домашней арене потерпел поражение от "Акжайыка" в четвертьфинальном матче Кубка Казахстана и покинул турнир, передает NUR.KZ.

Игра в Алматы завершилась со счетом 2:1 в пользу "Акжайыка". Первыми открыли счет хозяева. На 78-й минуте ударом гол на свой счет записал капитан "Кайрата" Сергей Кейлер.

Буквально через десять минут Виктор Васин отличился автоголом. Окончательный счет в матче установил Оралхан Омиртаев, забивший на 90-й минуте.

Таким образом, "Кайрат" покинул Кубок Казахстана. "Акжайык" в свою очередь пробился в полуфинал турнира.

Матчи 1/2 финала намечены на 19 октября.

Добавим, что также в рамках 1/4 финала сыграют "Тараз" - "Шахтер", "Астана" - "Мактаарал" и "Кайсар" - "Ордабасы".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1985574-fk-kayrat-vyletel-iz-kubka-kazahstana/