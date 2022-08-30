Эдинсон Кавани перешел в "Валенсию"

Эдинсон Кавани. Фото: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

Уругвайский нападающий, бывший форвард "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани пополнил состав футбольного клуба "Валенсия", передает NUR.KZ со ссылкой на espn.com.

В испанский клуб он перешел на правах свободного агента.

35-летний нападающий стал доступен после истечения срока контракта с "МЮ". С "Валенсией" Кавани подписал двухлетнее соглашение.

Уругваец прибыл в Валенсию днем в понедельник.

"Я счастлив быть здесь. Я хотел играть в Испании, и "Валенсия" была готова поставить на меня.

Мне нравится быть там, где меня хотят видеть, где мне рады, потому что ты живешь силой болельщиков, любовью клуба, силе болельщиков и любви клуба",- сказал Кавани.

Добавим, что в "МЮ" Кавани играл с 2020 года. Контракт с командой завершился этим летом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1985396-edinson-kavani-pereshel-v-valensiyu/