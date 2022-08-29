Карим Бензема: Сейчас я не так уж и далек от "Золотого мяча"

Бензема. Фото: John Berry/Getty Images

Нападающий сборной Франции и мадридского "Реала" Карим Бензема оценил возможность завоевания "Золота мяча" в этом году, передает NUR.KZ со ссылкой на L'ÉQUIPE du soir.

"Мои надежды касательно "Золотого мяча"? Посмотрим, что произойдет в скором времени. Необходимо дождаться результатов голосования.

Но я отмечу, что получить "Золотой мяч" - это моя мечта с детства. Сейчас я не так уж и далек от того, что она станет реальностью. Посмотрим, что произойдет",- сказал Бензема.

В текущем сезоне Бензема отметился четырьмя голами и одной результативной передачей в четырех матчах.

Ранее он признан лучшим игроком минувшего сезона по версии УЕФА.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1985332-karim-benzema-seychas-ya-ne-tak-uzh-i-dalek-ot-zolotogo-myacha/