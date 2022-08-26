Казахстанский футболист продолжит карьеру в чемпионате Китая

Георгий Жуков. Фото: instagram.com/georgyzhukov10

Бывший полузащитник сборной Казахстана по футболу Георгий Жуков подписал контракт с командой из китайской Суперлиги "Цанчжоу Майти Лайонс", передает NUR.KZ со ссылкой на Transfermarkt.

По информации источника, казахстанский футболист подписал контракт с китайской командой до 30 июня 2023 года.

Жуков перешел в "Цанчжоу Майти Лайонс" на правах свободного агента. Ранее у Георгия закончился контракт с польским коллективом "Висла Краков".

27-летний полузащитник также выступал за такие клубы, как "Кайрат" (Казахстан), "Урал" (Россия), "Рода" (Нидерланды), "Астана" (Казахстан) и "Беерсхот" (Бельгия).

Также на счету Георгия Жукова 22 матча в составе национальной сборной Казахстана.

Отметим, что после 14 туров "Цанчжоу Майти Лайонс" занимает 15 место в чемпионате Китая.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1985052-kazahstanskiy-futbolist-prodolzhit-kareru-v-chempionate-kitaya/