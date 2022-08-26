"Барселона" представила третий комплект формы

Роберт Левандовский. Фото: instagram.com/fcbarcelona/

Футбольный клуб "Барселона" официально представил третий комплект игровой формы на предстоящий сезон, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу каталонской команды.

Форма выполнена в белом цвете с красно-синим крестом на груди. Дизайн экипировки вдохновлен одной из высших наград Каталонии — крестом Сант-Жорди.

На футболке присутствуют логотипы спонсоров "Барселоны" и эмблема каталонского клуба. В презентации новой формы поучаствовал звездный новичок команды - польский нападающий Роберт Левандовский.

Напомним, что "Барселона" в стартовых двух турах чемпионата Испании набрала четыре очка. Также вчера каталонцы узнали соперников по групповому этапу Лиги чемпионов УЕФА.

Следующий матч каталонский клуб проведет против "Вальядолида" в рамках третьего тура Ла Лиги. Игра запланирована на 28 августа.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1985033-barselona-predstavila-tretiy-komplekt-formy/