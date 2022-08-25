В Стамбуле состоялась жеребьевка Лиги чемпионов: "Барселона" и "Бавария" сыграют в одной группе

Лига чемпионов. Фото: Joosep Martinson/UEFA via Getty Images

Сегодня, 25 августа, в турецком Стамбуле состоялась церемония жеребьевки группового этапа главного клубного турнира Лига чемпионов сезона-2022/2023, передает NUR.KZ.

В процессе распределения команд по группам приняли участие 32 клуба.

Группа А: "Аякс", "Ливерпуль", "Наполи", "Рейнджерс"

Группа B: "Порту", "Атлетико Мадрид", "Байер", "Брюгге"

Группа С: "Бавария", "Барселона", "Интер", "Виктория Плзень"

Группа D: "Айнтрахт", "Тоттенхэм", "Спортинг", "Марсель"

Группа E: "Милан", "Челси", "РБ Зальцбург", "Динамо Загреб"

Группа F: "Реал Мадрид", "РБ Лейпциг", "Шахтер", "Селтик"

Группа G: "Манчестер Сити", "Севилья", "Боруссия Дортмунд", "Копенгаген"

Группа H: ПСЖ, "Ювентус", "Бенфика", "Маккаби Хайфа"

Добавим, что игры первого тура состоятся 6 и 7 сентября. Финал пройдет в Стамбуле.

Действующим победителем ЛЧ является "Реал", обыгравший в финале прошедшего сезона "Ливерпуль".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1984854-v-stambule-sostoyalas-zherebevka-ligi-chempionov-barselona-i-bavariya-sygrayut-v-odnoy-gruppe/