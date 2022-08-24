Определились еще три участника группового этапа Лиги чемпионов УЕФА

Лига Чемпионов УЕФА. Фото: Richard Juilliart - UEFA/UEFA via Getty Images

Португальская "Бенфика", чешская "Виктория Пльзень" и израильский "Маккаби Хайфа" пробились в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23, передает NUR.KZ.

В квалификационном раунде плей-офф "Бенфика" по сумме двух встреч прошла киевское "Динамо" (3:0 дома, 2:0 в гостях).

Чешская команда "Виктория Пльзень" на своем поле победила азербайджанский "Карабах" (2:1 дома, 0:0 в гостях).

"Маккаби Хайфа" вырвал путевку в групповой этап ЛЧ на последних минутах матча против "Црвены Звезды" из Сербии (2:2 в гостях, 3:2 дома). Благодаря ничейному исходу на выезде израильский клуб прошел дальше.

Соответственно проигравшие команды ("Динамо Киев", "Карабах", "Црвена Звезда") попали в групповой этап Лиги Европы УЕФА.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1984588-opredelilis-esche-tri-uchastnika-gruppovogo-etapa-ligi-chempionov/