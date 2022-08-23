ФК "Атырау" назвал имя нового главного тренера

Виталий Жуковский. Фото: ФК "Атырау"

Футбольный клуб "Атырау" официально представил Виталия Жуковского из Беларуси в качестве нового главного тренера, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.

Специалист начал тренерскую карьеру в 2010 году, возглавив ФК "Ислочь". С этим клубом он смог за пять лет подняться с любительской команды до участника Высшей лиги Беларуси.

В 31 год стал самым молодым главным тренером в истории упомянутой лиги. В сезоне 2021 возглавлял "Батэ", с которым стал вице-чемпионом и победителем Кубка Беларуси.

В штаб также вошли тренер по физической подготовке Андрей Мисюк и ассистент Жуковского Павел Плют. Юрий Новиков продолжит работу в качестве тренера по вратарям.

Напомним, на днях клуб расстался с Константином Горовенко, который занимал пост главного тренера с декабря прошлого года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1984405-fk-atyrau-nazval-imya-novogo-glavnogo-trenera/