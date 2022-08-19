Константин Горовенко. Фото: pflk.kz

Футбольный клуб "Атырау" официально объявил о прекращении сотрудничества с 45-летним специалистом Константином Горовенко, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.

"Константин Горовенко покинул пост главного тренера ФК "Атырау".

ФК "Атырау" выражает благодарность за проделанную работу и желает успехов на тренерском поприще",- говорится в официальном сообщении.

В нынешнем сезоне КПЛ команда под руководством Горовенко смогла одержать пять побед и добилась шести ничьих. В пассиве у "Атырау" четыре поражения. В данный момент клуб занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Казахстана, набрав 21 очко.

Напомним, Константин Горовенко возглавил "Атырау" в декабре прошлого года. Ранее он числился в тренерском штабе "Кайрата" и возглавлял "Шахтер".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1983981-konstantin-gorovenko-pokinul-post-glavnogo-trenera-fk-atyrau/