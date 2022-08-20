В ФК "Атырау" назвали причину отставки главного тренера

Константин Горовенко. Фото: shakhter.kz

Директор футбольного клуба "Атырау" Эрнис Есмагамбетов объяснил причину отставки главного тренера Константина Горовенко, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.

"В начале года мы пригласили Константина Александровича на должность главного тренера и мы благодарны ему за проделанную работу, было много приятных и памятных моментов за эти полгода.

Однако, если отбросить эмоции и проанализировать последние три месяца, то мы не выигрывали дома с 1 мая. В 11 последних матчах сумели победить лишь дважды, не смогли выйти из группы в Кубке и пять последних матчей не выигрывали в чемпионате.

При этом мы не меняли состав. Напротив, мы сохранили всех ключевых игроков, плюс добавили еще глубины составу за счет новоприбывших. В какой-то момент стало очевидным, что назрели перемены и надеемся, что смена тренера в первую очередь позитивно скажется на эмоциональном фоне команды. Касаемо того, кто придет на смену, то мы ведем переговоры с потенциальным кандидатом, могу лишь сказать, что это иностранный специалист, который до этого не работал в Казахстане",- резюмировал Есмагамбетов.

Напомним, о расторжении контракта Горовенко в "Атырау" сообщили вчера, 19 августа. В данный момент клуб занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Казахстана, набрав 21 очко.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1984094-v-fk-atyrau-nazvali-prichinu-otstavki-glavnogo-trenera/