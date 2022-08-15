Килиан Мбаппе попросил руководство "ПСЖ" продать Неймара

Килиан Мбаппе и Неймар. Фото: Koji Watanabe/Getty Images

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе обратился к руководству французского клуба "Пари Сен-Жермен" с просьбой продать бразильского полузащитника команды Неймара, сообщает Get French Football News.

Французский нападающий обратился к руководству клуба с просьбой продать партнера по атаке.

Источники Get French Football News подтверждают эту информацию и отмечают, что окружение Мбаппе настаивало на продаже Неймара с момента продления контракта Килиана этим летом.

Напряжение в отношениях между двумя футболистами растет, а их дружба больше не такая крепкая, как раньше. Мбаппе считает, что за последние пять лет он многому научился у Неймара, но теперь он предпочел бы набираться опыта у Лионеля Месси.

Напомним, что текущим летом Килиан Мбаппе продлил контракт с "ПСЖ" до 2025 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1983237-kilian-mbappe-poprosil-rukovodstvo-pszh-prodat-neymara/