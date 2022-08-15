"Манчестер Юнайтед" презентовал новую форму

Игроки "МЮ". Фото: Ash Donelon/Manchester United via Getty Images

Английский клуб "Манчестер Юнайтед" презентовал резервный комплект игровой формы на текущий футбольный сезон, сообщает официальный сайт манкунианского клуба.

Клуб представил третий комплект, подготовленный компанией adidas. Форма выполнена в кислотно-зеленом цвете. На нее также нанесен геометрический паттерн.

Как пишет пресс-служба "Юнайтед", этот комплект вдохновлен духом 1990-х годов. Отметим, что в презентации участвовал форвард Криштиану Роналду. В ходе лета неоднократно сообщалось, что португалец планирует сменить клуб.

В этой форме английский клуб уже сыграл свой первый официальный матч в рамках второго тура чемпионата Англии против "Брентфорда". Подопечные Эрика Тен Хага уступили со счетом 0:4 и опустились на последнее место в турнирной таблице.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1983232-manchester-yunayted-prezentoval-novuyu-formu/