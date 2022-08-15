"Манчестер Юнайтед" может расторгнуть контракт с Криштиану Роналду

Руководство английского клуба "Манчестер Юнайтед" рассматривает вариант с расторжением контракта с нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду, сообщает Sky Sports.
В клубе хотят увидеть изменения в отношении португальца к делу. Если этого не произойдет, клуб может рассмотреть возможность разрыва соглашения с форвардом.
Контракт 37-летнего Роналду с манкунианцами действует до 2023 года с возможностью продления еще на сезон.
Напомним, что ранее сообщалось, что Криштиану хочет покинуть клуб ради возможности играть в Лиге чемпионов.
В двух матчах сезона, которые завершились поражениями "МЮ", у Роналду нет результативных действий.
После двух стартов туров чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" находится на последнем месте в турнирной таблице АПЛ.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1983212-manchester-yunayted-mozhet-rastorgnut-kontrakt-s-krishtianu-ronaldu/