"Манчестер Юнайтед" может расторгнуть контракт с Криштиану Роналду

Криштиану Роналду на футбольном поле: instagram.com/cristiano

Руководство английского клуба "Манчестер Юнайтед" рассматривает вариант с расторжением контракта с нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду, сообщает Sky Sports.

В клубе хотят увидеть изменения в отношении португальца к делу. Если этого не произойдет, клуб может рассмотреть возможность разрыва соглашения с форвардом.

Контракт 37-летнего Роналду с манкунианцами действует до 2023 года с возможностью продления еще на сезон.

Напомним, что ранее сообщалось, что Криштиану хочет покинуть клуб ради возможности играть в Лиге чемпионов.

В двух матчах сезона, которые завершились поражениями "МЮ", у Роналду нет результативных действий.

После двух стартов туров чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" находится на последнем месте в турнирной таблице АПЛ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1983212-manchester-yunayted-mozhet-rastorgnut-kontrakt-s-krishtianu-ronaldu/