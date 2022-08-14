"ПСЖ" хочет продлить контракт с Лионелем Месси

Лионель Месси. Фото: instagram.com/leomessi

Руководители французского клуба "Пари Сен-Жермен" намерены еще на сезон продлить соглашение с футболистом сборной Аргентины Лионелем Месси, сообщает издание AS.

В клубе очень довольны аргентинцем. Вскоре парижане начнут переговоры о продлении соглашения, истекающего летом 2023 года, еще на один сезон. В "ПСЖ" уверены, что новый контракт будет подписан.

Ранее появлялась информация о том, что «Барселона» планирует подписать Месси свободным агентом после его ухода из "ПСЖ" следующим летом. Однако пока что переговоров между игроком и каталонским клубом нет. Футболист полностью сосредоточен на выступлении французский клуб.

Напомним, что Месси перешел в "ПСЖ" летом 2021 года из испанской "Барселоны" на правах свободного агента.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1983111-pszh-hochet-prodlit-kontrakt-s-lionelem-messi/